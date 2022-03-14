НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В АО «Казахтелеком» проводятся обыски. Об этом сообщил глава Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Мажилиса главе Агентства РК по противодействию коррупции был задан вопрос по поводу обысков в АО «Казахтелекоме».

«Естественно, расследование идет. Необходимо проводить обысковые мероприятия, в том числе в АО «Казахтелеком» в Алматы и столице. Только о той распространенной информации мы можем говорить, но активные следственные действия начали только вчера. Как только будет информация - мы обязательно доведем», - сказал Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере.

По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Проверяется причастность К. Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Глава АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев допрошен в качестве свидетеля по делу Кайрата Сатыбалдыулы.