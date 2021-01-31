В АО «Астана-РЭК» пояснили причину аварий на одном из участков левобережья столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В АО «Астана-РЭК» пояснили причину аварийных отключений одного из участков, обслуживаемых подстанцией «Левобережная», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Астана-РЭК», «30.01.2021г. в 20 часов 58 минут произошло аварийное отключение ячейки 10 кВ номер 407 ПС «Левобережная». На ограничении находились 6 жилых комплексов по улицам ул.Сыганак, ул.Туркестан, ул.Алматы. Оперативными бригадами в течении одного часа были установлены пять дизельзель-генераторных установок для общедомовых нужд жилых комплексов (отопление, водоснабжение и работа лифтов). Силами оперативно- ремонтных бригад Есильского РЭС, Службы кабельных сетей, Службы испытаний и диагностики в количестве 19 человек восстановлена кабельная линия электропередачи».

В 2 часа 17 минут 31.01.21 года электроснабжение полностью восстановлено в 6 МЖК

Причина аварии: при вскрытии кабельного канала обнаружено повреждение на кабеле в виде пробоя изоляционного слоя, проведена замена дефектного участка с установкой двух муфт . После полного восстановления сети проводятся ремонтные работы на резервной кабельной сети, что обеспечит второе электропитание жилых комплексов.

Главный инженер АО «Астана-РЭК» Абжанов Руслан сообщил, что «застройщики жилых комплексов после строительства не передали сети на баланс местным исполнительным органам, данные сети находятся в стадии оформления и передачи на баланс АО «Астана-РЭК». Кроме того данная кабельная сеть имеет частичные повреждения изоляционного слоя кабельных жил, что затрудняет нормальное электроснабжение жителей. В данное время так же на резервной сети найдено и устраняется повреждение кабеля».

Отметим, что вместе с электричеством в этих домах вчера ночью пропали тепло и вода, поскольку с отключением электричества перестали работать насосы водо и теплоснабжения.

Пострадавший вчера ночью участок находится в зоне, пережившей 10 ноября 2019 года суточный блэкаут в столице, когда в результате крупного пожара были обесточены ряд административных зданий, в том числе Акорда, Мажилис Парламента, Дом министерств, Дом правительства, Верховный суд, Сенат, и девять жилых комплексов на левом берегу.