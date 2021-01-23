В Антикоррупционной службе подвели итоги 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе онлайн брифинга Антикоррупционная служба подвела итоги 2020 года. В течение года в государственные органы было вынесено свыше 1600 представлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 12 месяцев 2020 года Антикоррупционной службой в госорганы внесено 1 685 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона.По результатам рассмотрения к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены 1 168 лиц, из которых уволены 131, освобождены от занимаемой должности - 119, предупреждены о неполном служебном соответствии – 110, понижены в должности – 21, строгий выговор объявлен – 348», - пояснил старший следователь следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бегайдаров.

За отсутствие контроля и допущение нарушений законности подчиненными к дисциплинарной ответственности привлечены 406 руководителей различного звена, из которых освобождены от занимаемой должности – 59, уволены – 14, понижены в должности - 6.

Руководством и сотрудниками Антикоррупционной службы осуществлены 546 встреч с трудовыми коллективами, на которых рассмотрено 885 представлений.



