В Антарктиде начал быстро двигаться крупнейший в мире айсберг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спустя более 30 лет после отделения от основной части Антарктиды, он начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.



«Специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ наблюдают за ходом движения крупнейшего на планете айсберга А23а, где ранее располагалась советская сезонная научная база «Дружная-1». В начале антарктической зимы, спустя более 30 лет после отделения от ледника Антарктиды, он начал активный дрейф со скоростью более 150 км в месяц. В настоящее время айсберг движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды», - сказали в пресс-службе.

Площадь айсберга - около 4 170 кв. км. Крупный массив льда откололся от ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. В месте откола образовались три гигантских айсберга, на одном из них располагалась сезонная база «Дружная-1».

После откола от шельфа айсберг достаточно быстро сел на мель в южной части антарктического моря Уэдделла, превратившись в ледяной остров. Теперь же айсберг сдвинулся с места из-за воздействия водных потоков.

Ученые отмечают, что будущее айсберга А23а зависит от нескольких факторов: воздействия течений, выступов подводного рельефа, метеорологических ситуаций, но в конечном итоге айсберг будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в этом году.