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В Анталье рухнул навес в горнолыжном центре: восемь пострадавших
7 Февраля 2022 11:36
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АНТАЛЬЯ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В горнолыжном центре «Саклыкент» в Анталье (Турция) из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».
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Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы.
В горнолыжный центр также прибыли бригады управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики.
Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз.
Горнолыжный центр Саклыкент расположен на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья.
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