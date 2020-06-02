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В Анталье проводят дезинфекцию музеев
2 Июня 2020 09:05
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АНТАЛЬЯ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Всемирно известный музей Антальи готовится к открытию на фоне смягчения карантинного режима в связи с коронавирусом нового типа (COVID-19), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
Здание музея тщательно дезинфицируют. У входа размещены емкости с дезинфицирующим средством.
От кассы до выставочных залов очерчены линии социальной дистанции шириной в полтора метра.
Ключевые слова: Культура, Турция, Коронавирус,
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