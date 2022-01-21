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В Анкаре обсудили события в Казахстане

21 Января 2022 17:19
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В Анкаре обсудили события в Казахстане

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В столице Турции эксперты обсудили январские события в Казахстане и рассказали о текущей ситуации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Мероприятие было организованно Глобальным советом журналистов, Центром стратегических исследований «Сахипкыран» и Ассоциацией дружбы Турция-Казахстан при поддержке Посольства Казахстана в Турции.

Эксперты обсудили ставшие с начала этого года темой мировой повестки - трагические события в Казахстане. Дискуссия транслировалась в прямом эфире YouTube-канала Глобального совета журналистов.

Общественно-политические круги Турции разъяснили предпринятые руководством Казахстана меры во время акций протеста. Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы рассказал о реальной обстановке в стране, что вызвало большой интерес местной аудитории.

Исследователь Фейзулла Будак, основываясь на свой многолетний опыт работы в Казахстане, провел глубокий анализ казахской истории, социологии и культуры. В свете последних событий он положительно интерпретировал тесные связи и отношения между К. Токаевым и Н. Назарбаевым.

Участвовавший в мероприятии депутат Великого национального собрания Турции Бехич Челик рассказал о своих визитах в Казахстан в качестве парламентария и поделился воспоминаниями о Первом Президенте Казахстана - Елбасы Н. Назарбаеве.

«Казахстан является тюркской страной. Что для нас Турция, тем для нас является и Казахстан», - подчеркнул турецкий депутат.

Заместитель руководителя Центра стратегических исследований «Сахипкыран» Джесурхан Таш разъяснил, что Казахстан вынуждено обратился за поддержкой к Организации договора о коллективной безопасности. Однако этот шаг был весьма успешным, что позволило своевременно подавить планируемый преступниками захват власти.

«Могу сказать однозначно, Президент Казахстана К. Токаев сумел успешно разрешить неожиданный кризис», - добавил эксперт.


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#Турция   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Акжигит Чукубаев

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