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    15:15, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Амстердаме презентовали выставку «Петроглифы. Тамга и древнетюркская письменность»

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    Фото: gov.kz
    В столице Нидерландов при поддержке посольств Казахстана, Азербайджана и Турции в Королевстве Нидерландов, а также Фонда турецкой культуры и наследия Юнуса Эмре, Международного фонда тюркской культуры и наследия состоялась международная выставка под названием «Петроглифы. Тамга и древнетюркская письменность», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

    В мероприятии приняли участие Президент МФТК Гюнай Эфендиева, Посол Казахстана в Королевстве Нидерланды Аскар Жумагалиев, Посол Азербайджана в КН Рахман Мустафаев, Посол Турции в КН Сельчук Унал, Руководитель филиала Института Юнуса Эмре Адиль Акалтун, также представители диаспор тюркских стран, дипломаты, ценители искусства, эксперты и представители СМИ.


    Выступая на церемонии открытия, Г. Эфендиева отметила роль культурных связей в тюркском возрождении и поблагодарила организаторов за гостеприимство и радушие. Посол Азербайджана Р. Мустафаев подчеркнув, что общая история и общий язык сближают наши народы, призвал в будущем чаще проводить подобные мероприятия. Акцентировав важность сохранения и популяризации общего наследия тюркского мира, Посол Турции С. Унал призвал к совместному изучению тюркской истории и языка.


    На встрече Посол Казахстана А. Жумагалиев отмечая важность сотрудничества и единства тюркского мира, подчеркнул роль подобных мероприятий в укреплении взаимного доверия и дружбы. Акцентируя свое внимание на развитии тюркского направления, занимающего особое место в многовекторной политике Казахстана, проинформировал собравшихся о происходящих в стране изменениях. В частности, казахстанский дипломат остановился на внесенных в Конституцию изменениях и дополнениях, а также на Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2023 года.

    Стороны выразили особую благодарность Институту Юнуса Эмре и его руководителю А. Акалтуну, предоставившему площадку для данного мероприятия, и выразили намерение обеспечить активное продвижение информации о культуре и традициях тюркского мира.

    В продолжение культурной программы для посетителей выставки был организован мастер-класс по древнетюркской письменности.


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