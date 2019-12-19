В Алматы зажгли главную елку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 19 декабря состоялось одновременное зажжение новогодних елок во всех районах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главное же действо происходило на площади «Астана», где была установлена 20-метровая лесная красавица. В церемонии принял участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Главная елка украшена светодиодными гирляндами, новогодними игрушками. Всего же по городу 9 елок высотой от 10 до 12 метров. Все они искусственные.

Церемония зажжения елок сопровождалась концертной программой, в которой приняли участие казахстанские артисты.