АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился первый этап подачи на бесплатные секции и кружки. Об этом у себя в социальных сетях написали разработчики системы DamuBala ТОО «QaztiQet».

«Претенденты на 15 000 ваучеров встали в очередь в Алматы. Сегодня в 18:46 3 мая был завершен первый этап формирования очереди для Алматы. По согласованию с оператором был увеличен запланированный лимит на запись в бесплатные секции и кружки до 15 тысяч мест», - пишут разработчики.

Теперь после оценки потребности в ваучерах для каждого района города запись в очередь будет открыта повторно.

О сроках старта второго этапа разработчики сообщат дополнительно на этой неделе!