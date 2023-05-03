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В Алматы завершился первый этап подачи на бесплатные секции и кружки

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Мая 2023, 20:31
В Алматы завершился первый этап подачи на бесплатные секции и кружки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился первый этап подачи на бесплатные секции и кружки. Об этом у себя в социальных сетях написали разработчики системы DamuBala ТОО «QaztiQet».

«Претенденты на 15 000 ваучеров встали в очередь в Алматы. Сегодня в 18:46 3 мая был завершен первый этап формирования очереди для Алматы. По согласованию с оператором был увеличен запланированный лимит на запись в бесплатные секции и кружки до 15 тысяч мест», - пишут разработчики.

Теперь после оценки потребности в ваучерах для каждого района города запись в очередь будет открыта повторно.

О сроках старта второго этапа разработчики сообщат дополнительно на этой неделе!


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