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В Алматы завершился месячник здоровья: осмотрено 10 тысяч человек

3 Декабря 2019 21:40
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В Алматы завершился месячник здоровья: осмотрено 10 тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился месячник здоровья, продлившийся с 29 октября до 1 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Алматы.

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В результате медицинскими сотрудниками было осмотрено более 10 тысяч жителей отдаленных районов.

У половины обратившихся были выявлены различные заболевания. Лидером выявленных заболеваний является артериальная гипертония, второе место занимает гиперхолестеринемия, иными словами повышенное содержание холестерина в крови и третье место - неврологические заболевания. Остальные — это заболевание дыхательных путей, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, воспалительные заболевания малого таза, желудочно-кишечного тракта, катаракта и другие.

Из общего количества осмотренных на диспансерный учет поставлено 746 человек.

Напомним, что месячник был рассчитан на то, чтобы жители отдаленных и приграничных районов и микрорайонов получили консультацию, проверили свое здоровье в шаговой доступности и на привлечение внимания общественности к своему здоровью.

Ведь далеко не всем удается попасть на прием к врачу в поликлинику в силу нехватки времени, здоровья, в частности пожилым людям.

Прием вели высокоспециализированные медицинские сотрудники: терапевты, педиатры, кардиологи, ЛОР-врач, хирурги и другие профильные врачи.

Каждому жителю мегаполиса необходимо проходить первичный медицинский осмотр в целях предупреждения возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний. Ведь от этого зависит, насколько рано будет выявлено заболевание. Как всем известно, выявление заболеваний на ранних стадиях легче лечить, предупредить и результат лечения является более эффективным.

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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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