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В Алматы завершилась регистрация партийного списка кандидатов в депутаты маслихата от «Nur Otan»

Автор:  
Данияр Дауталиев
19 Ноября 2020, 20:40
В Алматы завершилась регистрация партийного списка кандидатов в депутаты маслихата от «Nur Otan»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы завершилась регистрация партийного списка кандидатов в депутаты маслихата от городского филиала партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в мегаполисе состоялось заседание территориальной избирательной комиссии Алматы, на котором рассмотрен вопрос о регистрации партийного списка кандидатов в депутаты маслихата города Алматы от Алматинского городского филиала партии «Nur Otan».

«После установления соответствия кандидатов требованиям, согласно законодательству, партийный список Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» был зарегистрирован без замечаний.

Напомним, что в ходе проведенной городской конференции был утвержден партийный список кандидатов в депутаты городского маслихата в количестве 78 человек. В их числе представители всех социальных и профессиональных страт. В их числе 27 женщин (35%) и 15 молодых людей до 35 лет (20%)», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского филиала партии «Nur Otan».

Отметим, что выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов, избираемых по партийным спискам, начинается за два месяца и заканчивается в 18:00 часов по местному времени за один месяц до дня выборов, если иное не установлено при назначении выборов.

Регистрация партийных списков, представляемых политическими партиями, осуществляется соответствующими территориальными избирательными комиссиями.


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