В Алматы зарегистрировано почти 13 тысяч случаев гепатита

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы зарегистрировано 12 тысяч 747 случаев заболевания гепатитом, из них диагноз поставлен впервые 361 пациенту - таковы официальные данные по итогам прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд социального медицинского страхования.

Большая часть заболевших - взрослые, однако 237 случаев зарегистрировано среди детей и подростков.

«К сожалению, количество случаев заражения вирусом в Алматы является одним из наиболее высоких по Казахстану, поэтому особенно важно проводить, так называемый, ликбез по предотвращению гепатита среди жителей нашего города», - отметил директор алматинского филиала Фонда социального медицинского страхования Тлеухан Абилдаев.

Всего в Казахстане в 2017 году зарегистрировано почти 70 тысяч человек больных гепатитом, 5 тысячам 147 пациентам диагноз поставлен впервые.

В мире, согласно оценкам экспертов, более 250 миллионов человек хронически инфицированы вирусом гепатита В, а от гепатита С страдает 71 миллион человек. Причиной 96% случаев смерти от гепатита становятся эти две формы вируса.

Профилактика проста: чистая питьевая вода, соблюдение правил гигиены, повышенная санитария (в том числе стерильные шприцы, бритвы и другие инструменты для медицинских операций), защищенный секс и иммунизация.

«Иммунизация, то есть прививание - на данный момент самая эффективная профилактика заражения гепатитом. Прививки казахстанцам доступны за счет государства в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи», - добавил Т. Абилдаев

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 млн случаев смерти. По данным министерства здравоохранения Республики Казахстан, благодаря широкому охвату населения вакцинацией за последние 25 лет в Казахстане уровень заболеваемости вирусным гепатитом В снизился населения в 31,5 раза.