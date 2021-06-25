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    18:45, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    В Алматы зарегистрирован резкий рост заболеваемости индийским штаммом коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы рассказали о новых случаях индийского штамма коронавируса, зарегистрированных в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, департаментом санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы проводится ежедневный мониторинг возбудителя COVID-19 на выявление мутаций. Сегодня зарегистрирован резкий рост заболеваемости (1 к 10), а в целом удельный вес положительных проб на штамм «дельта» (индийский) возрос до 23%», - сообщили в пресс-службе акимата.

    Если штамм «дельта» (индийский) в Алматы был ранее выявлен в одной пробе, то в динамике, по истечении 3 суток, отмечается увеличение до 10 проб.

    «В этой связи, ранее мы обращались и вновь обращаемся к горожанам: необходимо проявить сознательность и привиться против COVID-19. Еще раз напоминаем, что распространение среди населения штамма «дельта» (индийского) COVID-19 – это большой риск к увеличению госпитализации и летальности. Поэтому необходимо строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления населения», - обратились к алматинцам в ДСЭК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы
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