В Алматы зарегистрирован резкий рост заболеваемости индийским штаммом коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы рассказали о новых случаях индийского штамма коронавируса, зарегистрированных в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, департаментом санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы проводится ежедневный мониторинг возбудителя COVID-19 на выявление мутаций. Сегодня зарегистрирован резкий рост заболеваемости (1 к 10), а в целом удельный вес положительных проб на штамм «дельта» (индийский) возрос до 23%», - сообщили в пресс-службе акимата.

Если штамм «дельта» (индийский) в Алматы был ранее выявлен в одной пробе, то в динамике, по истечении 3 суток, отмечается увеличение до 10 проб.

«В этой связи, ранее мы обращались и вновь обращаемся к горожанам: необходимо проявить сознательность и привиться против COVID-19. Еще раз напоминаем, что распространение среди населения штамма «дельта» (индийского) COVID-19 – это большой риск к увеличению госпитализации и летальности. Поэтому необходимо строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления населения», - обратились к алматинцам в ДСЭК.