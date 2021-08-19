В Алматы заработали обновленные экопосты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы начали работу 9 обновленных экопостов, до осени установят еще 10, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций сообщила руководитель Управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская. По ее словам, экопосты оснащены специальным оборудованием – газоанализаторами и дымомерами.

Как отметила Н. Ливинская, основным загрязнителем атмосферного воздуха в мегаполисе является автотранспорт, стационарные источники и частный сектор.

Она рассказала, что динамика за 11 лет показывает снижение выбросов от передвижных источников с 128 тыс. тонн до 70 тыс. И от частного сектора с 16 тыс. тонн до 1 тыс.

Вместе с тем наблюдается небольшое увеличение выбросов от стационарных источников, данные показатели связаны с работой ТЭЦ-2.

«В целях снижения выбросов в первую очередь от автотранспорта проводится планомерная работа по переводу общественного транспорта на экологически чистый. Работа по переходу всех городских автобусов на газ и электричество начата. К примеру, в 2020 году приобретено 150 автобусов на газовом топливе. А в этом году планируется закупить порядка 500 единиц общественного городского транспорта на газе и электричестве», - сообщила руководитель Управления зеленой экономики.

Причем, по сообщению Н. Ливинской, доля автобусов от общего количества зарегистрированного автотранспорта в Алматы составляет менее 1%. Поэтому, по ее мнению, необходимо планомерное обновление частного автотранспорта и принятие мер в отношении автовладельцев, чей транспорт неисправен и наносит вред экологии.

«Именно поэтому в Алматы ведется работа по установке 19 экологических постов на въездах в город. На сегодняшний день установлено 9 экопостов, остальные 10 постов поэтапно будут установлены до осени текущего года», - сообщила Н. Ливинская.

Стоит отметить, что еще весной были проведены замеры грузовых автотранспортных средств, передвигающихся по городу. Итоги проверок показали, что 11% городского и 12,6% въезжающего в город автотранспорта не соответствуют экологическим нормам.

Кроме того, Управление зеленой экономики планирует приобрести лабораторию и три мобильных поста, которые будут выявлять загрязняющий автотранспорт, передвигаясь по городу. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, поставка запланирована на конец текущего года.

Департаментом технического регулирования и метрологии начата работа по контролю качества реализуемого топлива в городе. Также принимаются меры по ужесточению процедуры прохождения технического осмотра автотранспортных средств.