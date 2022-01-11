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    10:13, 11 Январь 2022 | GMT +6

    В Алматы заработали ЦОНы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 11 января в Алматы возобновили работу ЦОНы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказала представитель пресс-службы по городу Алматы ГК «Правительство для граждан» Жаныл Апетова, на сегодня клиентам доступны все услуги за исключением оформления удостоверения личности, паспорта и миграционных услуг.

    График работы ЦОНов с 9 до 18 часов (понедельник - пятница). Деятельность спецЦОНов и миграционного ЦОНа по всей стране временно приостановлена.

    «Миграционный ЦОН и СпецЦОНы не работают по причине, что сотрудники КАП МВД, которые обрабатывают заявки привлечены в правоохранительную работу в связи с усилением», - пояснила представитель пресс-службы.

    На данный момент ЦОНы не работают только в Алматинской области.

    Напомним, в Алматы до 19 января введено чрезвычайное положение. В городе продолжается антитеррористическая спецоперация.


    Теги:
    ЦОН Главная Общество ЧП-2022 Алматы
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