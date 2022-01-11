В Алматы заработали ЦОНы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 11 января в Алматы возобновили работу ЦОНы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала представитель пресс-службы по городу Алматы ГК «Правительство для граждан» Жаныл Апетова, на сегодня клиентам доступны все услуги за исключением оформления удостоверения личности, паспорта и миграционных услуг.

График работы ЦОНов с 9 до 18 часов (понедельник - пятница). Деятельность спецЦОНов и миграционного ЦОНа по всей стране временно приостановлена.

«Миграционный ЦОН и СпецЦОНы не работают по причине, что сотрудники КАП МВД, которые обрабатывают заявки привлечены в правоохранительную работу в связи с усилением», - пояснила представитель пресс-службы.

На данный момент ЦОНы не работают только в Алматинской области.

Напомним, в Алматы до 19 января введено чрезвычайное положение. В городе продолжается антитеррористическая спецоперация.