В Алматы запретили аренду частных домов для массовых мероприятий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы запретили аренду частных домов для проведения массовых мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Местным исполнительным органам, правоохранительным и специальным органам Алматы обеспечить введение и контроль исполнения: запрета на проведение культурных и спортивных мероприятий с участием зрителей; запрета на проведение мероприятий на территории Алматы с большим скоплением людей; запрета на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий; запрета работы загородных и пришкольных оздоровительных объектов; запрета групповых экскурсий учащихся», - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.

Как сообщалось ранее, в городе до 1 июля отменены все массовые мероприятия.