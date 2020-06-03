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В Алматы запретили аренду частных домов для массовых мероприятий

3 Июня 2020 14:26
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В Алматы запретили аренду частных домов для массовых мероприятий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы запретили аренду частных домов для проведения массовых мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Местным исполнительным органам, правоохранительным и специальным органам Алматы обеспечить введение и контроль исполнения: запрета на проведение культурных и спортивных мероприятий с участием зрителей; запрета на проведение мероприятий на территории Алматы с большим скоплением людей; запрета на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий; запрета работы загородных и пришкольных оздоровительных объектов; запрета групповых экскурсий учащихся», - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.

Как сообщалось ранее, в городе до 1 июля отменены все массовые мероприятия.


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Ключевые слова: Алматы, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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