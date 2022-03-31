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    14:07, 31 Март 2022 | GMT +6

    В Алматы «заминировали» семь объектов

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы проверяет информацию о минировании нескольких объектов в мегаполисе, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

    По информации департамента полиции города Алматы, три из них сотрудники ДП города уже проверили. Информация не подтвердилась.

    Как стало известно, три объекта из семи - это банки. Все они проверены и уже переведены в штатный режим. Информация не подтвердилась. Остальные - два торговых дома, международный аэропорт и одно учебное заведение.

    «В настоящее время оперативные службы экстренно проверяют ряд объектов на предмет их минирования. С утра поступили сообщении о якобы заложенных взрывных устройствах в семи объектах. В трех из них проверка осуществлена. Информация оказалась ложной, не подтвердилась. По остальным работа проводится. Проверка осуществляется с использованием специальной техники и саперов. Согласно алгоритму, проводится эвакуация посетителей объектов, персонала. Граждан просим отнестись к принимаемым мерам безопасности с пониманием», - прокомментировала официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.


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    Происшествия, ЧС Главная Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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