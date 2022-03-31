В Алматы «заминировали» семь объектов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы проверяет информацию о минировании нескольких объектов в мегаполисе, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

По информации департамента полиции города Алматы, три из них сотрудники ДП города уже проверили. Информация не подтвердилась.

Как стало известно, три объекта из семи - это банки. Все они проверены и уже переведены в штатный режим. Информация не подтвердилась. Остальные - два торговых дома, международный аэропорт и одно учебное заведение.

«В настоящее время оперативные службы экстренно проверяют ряд объектов на предмет их минирования. С утра поступили сообщении о якобы заложенных взрывных устройствах в семи объектах. В трех из них проверка осуществлена. Информация оказалась ложной, не подтвердилась. По остальным работа проводится. Проверка осуществляется с использованием специальной техники и саперов. Согласно алгоритму, проводится эвакуация посетителей объектов, персонала. Граждан просим отнестись к принимаемым мерам безопасности с пониманием», - прокомментировала официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.