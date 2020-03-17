В Алматы закроют Медеу, Шымбулак и Кок-Тобе
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Акимат Алматы принял решение о закрытии Медеу, Шымбулака, Кок-Тобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с Указом Президента РК Токаева К.К. от 15.03.2020 №285 о введении режима чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан на период с 08:00 16 марта до 07:00 15 апреля 2020 года, акиматом города Алматы было принято решение о закрытии туристских объектов: Медеу, Шымбулак, Пионер, Кок-Тобе, а также об остановке деятельности туристских организаций, осуществляющих туры и экскурсии по внутреннему туризму в Алматы и алматинской агломерации до стабилизации эпидемиологического фона COVID-19», - сообщили в акимате.
Вместе с тем, ранее управлением туризма были даны рекомендации туроператорам о приостановке выездных и въездных туров в страны с неблагополучным эпидемиологическим фоном. В целях предотвращения распространения КВИ COVID-19 были разосланы памятки с мерами предосторожности и необходимости их соблюдения в местах массового скопления людей.
На сегодняшний день в стране подтверждены 27 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 11 случаев, Нур-Султане – 16 случаев.
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