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В Алматы задержаны крупные поставщики поддельной продукции «Microsoft»

23 Декабря 2021 18:10
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В Алматы задержаны крупные поставщики поддельной продукции «Microsoft»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мировой рынок поддельных товаров ежегодно пополняется различными наименованиям. Преступники подделывают как товары народного потребления, так и интернет-приложения и программные продукты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечен канал продаж нелицензионного программного обеспечения «Microsoft».

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что злоумышленники, используя ряд подставных компаний, принимали участие в государственных закупках с наименьшим ценовым предложением на поставку продукции компании «Microsoft».

По итогам конкурсных отборов они признавались победителями и осуществили поставку нелицензионного программного обеспечения «Microsoft Office Professional» с поддельными ключами активации под видом официального ПО в адрес ряда госпредприятий и учреждений на общую сумму более 50 млн. тенге.

В настоящее время следственным судом г. Алматы в отношении трех лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.




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#Алматы   #Интернет   #Минфин РК  
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