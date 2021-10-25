АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержаны граждане Узбекистана, не исполнившие решение суда о выдворении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Один из задержанных – 37-летний гражданин Узбекистана А., который еще в начале года решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы был привлечен к административной ответственности по ст. 517 ч. 4 КРКобАП в виде административного выдворения за пределы РК сроком на 5 лет.

«Однако данное требование правонарушителем не было выполнено, после чего суд вынес постановление о применении превентивного ограничения свободы передвижения с принудительным выдворением за пределы РК. Всего за шесть дней отработки к административной ответственности привлечено 1 295 нарушителей миграционного законодательства, 1 036 из них – иностранные граждане. За пределы страны выдворено 58 иностранцев. Вместе с тем, меры административного воздействии приняты и в отношении наших соотечественников, проигнорировавших закон. За непринятие мер по обеспечении законности пребывания иностранцев в РК к ответственности привлечено 235 принимающих лиц, а за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы оштрафованы 24 работодателя», – резюмировал заместитель начальника Управления миграционной службы ДП города Алматы Геннадий Мен.