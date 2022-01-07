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    16:42, 07 Январь 2022 | GMT +6

    В Алматы задержаны 70 террористов и 30 мародеров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержаны 70 террористов и 30 мародеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил телеканал «Хабар 24», по данным полицейских, в Алматы в ходе спецоперации задержаны 70 террористов и 30 мародеров.

    Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев заявил, что правопорядок восстановлен во всех регионах Казахстана.

    «Cейчас правопорядок восстановлен во всех регионах страны. Ситуация стабилизирована. Мы выражаем соболезнования родным и близким всех погибших. Давайте вместе вернем Казахстан к нормальной жизни», - заявил Дауен Абаев.


    Теги:
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