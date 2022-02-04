В Алматы задержан участник ограбления в ходе январских событий ТОО «Искер Ломбард»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках расследования уголовных дел трагического января у преступников изъято похищенное имущество на сумму более 107 млн тенге. Об этом сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Было отмечено, что 30 января в Алматы был задержан ранее судимый за кражу 33-летний житель Жамбылской области, который 5 января участвовал в ограблении оружейного магазина. По данным следствия, он вынес 4 ружья.
«Он управлял автомашиной ВАЗ-2114, к которой был привязан трос для срыва решётки на дверях магазина. В результате подозреваемый завладел двумя гладкоствольными и двумя нарезными ружьями», - уточнил Санжар Адилов.
Представитель МВД отметил, что в городе Алматы задержаны ещё 4 жителей этого города, у которых изъято 10 единиц похищенных ружей и боеприпасы к ним. Кроме того, у них еще изъяты похищенные у силовиков бронежилеты, щиты и каски. По всем этим фактам подозреваемые водворены в ИВС и с санкции суда арестованы. В настоящее время продолжаются целенаправленные оперативные мероприятия по обнаружению схронов оружия.
Одновременно с этим, проводится работа и по установлению лиц, участвовавших в других ограблениях. Так, 1 февраля в Кызылорде задержаны и водворены в ИВС двое жителей этого города, которые во время массовых беспорядков в одном из ломбардов совершили кражу. У задержанных изъято более 160 единиц похищенных золотых изделий. В Алматы задержан один из участников ограбления ТОО «Искер Ломбард», с причинением ущерба на сумму более 41 млн тенге.
«У подозреваемого изъята часть похищенного, его вина доказывается видеозаписью. Всего у преступников изъято похищенное имущество, оцениваемое на сумму более 107 млн тенге, в числе которых 8 единиц автотранспорта, свыше 360 единиц бытовой техники, более 200 ювелирных изделий, 460 наименований одежды, 238 сотовых телефонов, а также наличности в сумме 15,5 млн тенге», - доложил спикер.
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