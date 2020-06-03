В Алматы задержан мужчина, обманывавший граждан в соцсетях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские полицейские задержали злоумышленника, обманывавшего граждан через социальную сеть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С середины 2019 года гражданин М., 2001 года рождения, вел страницу в сети «Instagram», направленную на раскрутку и приумножение денежных средств. При вложении минимального взноса от 25 тысячи тенге он уверял, что доход будет достигать от 310 тысячи тенге и выше.

«Суть, так называемой, «раскрутки», заключалась в следующем: заинтересованный «клиент» отправляет денежные средства на «киви-кошелек», указанный администратором страницы. Последний, в свою очередь, якобы, должен был приумножить капитал клиента, путем ставок на спортивные события. Якобы, у него имеется информация о подкупных матчах и вероятность выигрыша ровна 100%, необходимы только вложения. 19-летний злоумышленник вел разговоры аудиосообщениями и в качестве гаранта скидывал фото с документами другого человека. Как ни странно, его жертв это убеждало. Видимо, соблазн пассивного и быстрого заработка преобладал перед рациональным пониманием того, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Жертвы мошенника скидывали ему на «киви-кошелек» разные суммы, в надежде обогатиться, но в результате уже через несколько минут не могли связаться с ним. На данный момент подозреваемый М., задержан. В отношении него проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования по статье 190 УК РК (Мошенничество)», – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.