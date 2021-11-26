-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:29
-
вчера 22:26
В Алматы задержан мужчина, избивший свою собаку
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Парня избившего на видео собаку в одном из жилых комплексов, задержали в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Видеоролик, где мужчина избивает собаку распространился в социальных сетях .
Как прокомментировали в департаменте полиции, исследование обстоятельств находится на контроле и поручено сотрудникам ОП при УП Бостандыкского района.
Хозяином, избившим свою собаку, оказался молодой парень, 1999 года рождения. Позже он публично извинился за свой поступок.
«Публикация извинений не снимает ответственности с правонарушителей. В случаях, когда нарушения приобретают публичный характер и вызывают возмущение граждан, нарушители приносят извинения публично. После публикации извинений расследование продолжается и нарушители получают наказание в соответствии с законами РК», - сообщил замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.
Ранее заместитель Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал о том, как разрабатывается закон «О защите животных», какие предложения поступают от общественников касательно улучшения норм законодательства.
- 19-летний житель Талдыкоргана передвигался по городу с пистолетом
- Модуль «Причал» успешно пристыковался к МКС
- Почему подросткам и беременным женщинам стоит вакцинироваться от COVID-19
- Необходимо ускорить выполнение планов «зеленого» развития и углеродной нейтральности – Кирилл Осин
- Мы уходим от дискриминирующего термина «инвалид» - глава ассоциации женщин с инвалидностью
- Врачи из Алматы выходили ребенка весом 530 грамм
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана