В Алматы задержан мужчина, избивший свою собаку

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Парня избившего на видео собаку в одном из жилых комплексов, задержали в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Видеоролик, где мужчина избивает собаку распространился в социальных сетях .

Как прокомментировали в департаменте полиции, исследование обстоятельств находится на контроле и поручено сотрудникам ОП при УП Бостандыкского района.

Хозяином, избившим свою собаку, оказался молодой парень, 1999 года рождения. Позже он публично извинился за свой поступок.

«Публикация извинений не снимает ответственности с правонарушителей. В случаях, когда нарушения приобретают публичный характер и вызывают возмущение граждан, нарушители приносят извинения публично. После публикации извинений расследование продолжается и нарушители получают наказание в соответствии с законами РК», - сообщил замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

Ранее заместитель Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал о том, как разрабатывается закон «О защите животных», какие предложения поступают от общественников касательно улучшения норм законодательства.



