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В Алматы задержали журналистов Владимира и Наргиз Северных

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Апреля 2023, 14:13
В Алматы задержали журналистов Владимира и Наргиз Северных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Их задержали по обращению руководителя одного из ТОО, который пожаловался на то, что Наргиз и Владимир Северные вымогали у него деньги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что супруги Наргиз и Владимир Северные задержаны по обращению руководителя одного из ТОО о вымогательстве денежных средств за не публикацию негативных материалов. Их задержали при передаче части затребованных денег.

«В настоящее время проводится весь комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования, по результатам чего будет принято законное процессуальное решение», - добавили в полиции.


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