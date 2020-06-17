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В Алматы задержали учредителя ТОО «НурАлиКапитал»

17 Июня 2020 22:29
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В Алматы задержали учредителя ТОО «НурАлиКапитал»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Атырауской области задержали в Алматы учредителя ТОО «НурАлиКапитал», который находился в международном розыске с февраля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.

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Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев, 16 июня принятыми мерами атырауские полицейские в городе Алматы задержали учредителя данной компании, который обманным путем завладел движимым имуществом и денежными средствами вкладчиков.

Ранее в отношении учредителя ТОО «НурАлиКапитал» следственным судом города Атырау заочно была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело расследуется следственно-оперативной группой Департамента полиции Атырауской области. Как отметил Н.Уразбаев, ход расследования данного уголовного дела находится на контроле министерства внутренних дел.


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#Алматы   #Атырауская область   #Борьба с преступностью  
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