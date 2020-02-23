В Алматы задержали директоров ломбардов «Гарант 24» и «Estate»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Региональные директора двух финансовых организаций задержаны полицией Алматы по подозрению в создании финансовой пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следственного управления департамента полиции города Алматы, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны директора «Гарант 24 Ломбард» и «Estate Ломбард», которые подозреваются в серии мошенничеств путем привлечения вкладчиков в финансовую пирамиду.

По предварительным данным, эти финансовые организации промышляли с конца прошлого года. Под предлогом получения хороших дивидендов, они предлагали гражданам «выгодно» вложить свои сбережения. В результате преступным путем завладели чужими денежными средствами. В настоящее время организаторы данного преступного бизнеса задержаны в порядке ст.128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП.

Досудебное расследование проводится по признакам состава преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 УК РК.

