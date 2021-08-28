В Алматы заболеваемость КВИ среди детей и подростков составляет 18%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на брифинге в РСК Алматы рассказал о заболеваемости COVID-19 среди детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, здоровые привитые взрослые могут обеспечить коллективный иммунитет, чтобы не болели дети.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы остается напряженной. В августе зарегистрировано 39 200 случаев КВИ, что составляет 32% от 121 200 случаев с начала года. Суточный прирост заболевания с 23 августа остается на уровне 1,1%, что свидетельствует о все еще высокой передаче инфекции в обществе. Нарастание удельного веса «симптомных» больных на уровне 95%», - сообщил главный санитарный врач Алматы.

Ж. Бекшин призвал алматинцев вакцинироваться, чтобы создать коллективный иммунитет, так как дети до 18 лет не подлежат вакцинации, а их необходимо защитить.

«По состоянию на 27 августа иммунная прослойка населения Алматы после полного курса вакцинации составила 42% от официальной численности населения.

Вакцинация крайне необходима, так как чаще всего заражаются коронавирусом жители в возрасте от 20 до 39 лет - 33,5%, в возрасте 40-59 лет - 25,2% и 60 лет и старше- 23,1%. Дети и подростки в 18% случаях. В этом году почти 9 тысяч учащихся заболели коронавирусом», - отметил он.

Ж. Бекшин заявил, что с началом нового учебного года в формате офлайн ожидается увеличение заболеваемости среди школьников.

«В преддверии начала учебного года призываю жителей Алматы к скорейшей вакцинации, соблюдению масочного режима в общественных местах и транспорте. Не стоит посещать объекты массового скопления людей», - добавил Ж. Бекшин.