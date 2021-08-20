В Алматы за сутки вторым компонентом провакцинировано почти 6 тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 19 августа зарегистрировано 1 555 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1440 случаев с симптомами и 115 - без симптомов.

«Выписано всего – 539 человек, поступило - 690. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 6 336 человек (191 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 452. На ИВЛ – 52, на неинвазивной ИВЛ – 200, High flow занято – 197 аппаратов», - сообщили в управлении.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 14 180 пациентов, с симптомами – 13 620 с легкой и средней степенью, без симптомов – 560.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 4 730 человек, вторым компонентом – 5 925 человек.

Всего за весь период с 1 февраля по 19 августа вакцинировано первым компонентом 833 106 человека, вторым компонентом - 661 160 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 109 603 человек.