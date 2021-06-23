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    11:04, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    В Алматы за сутки вакцинировано почти 6 тысяч человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 22 июня зарегистрировано 117 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 105 случаев с симптомами и 12 без симптомов. Выписано всего – 62, поступило – 70. Итого в инфекционных стационарах (1 730 коек) физически находится 620 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 47. На ИВЛ – 14, на неинвазивной ИВЛ – 14, High flow занято – 17 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 915 пациента, с симптомами – 760 с легкой и средней степенью, без симптомов – 155», – сообщили в Управлении общественного здоровья Алматы.

    Всего с 1 февраля по 22 июня вакцинировано – 386 222 человек. За прошедшие сутки вакцинировано: 5 840 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 49 314 человек.

    В городе функционируют 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 304 прививочные бригады из 1 257 человек.

    Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 72 328 доз первого компонента, 99 473 доз второго компонента.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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