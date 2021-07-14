В Алматы за сутки вакцинировано более 15 тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и вакцинацией в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 13 июля зарегистрировано 640 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 574 случаев с симптомами и 66 без симптомов. Выписано всего – 139, поступило – 302. Итого в инфекционных стационарах (5 200 коек) физически находится 1 947 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 133. На ИВЛ – 28, на неинвазивной ИВЛ – 46, High flow занято – 42 аппарата. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3 527 пациентов, с симптомами – 3194 с легкой и средней степенью, без симптомов – 333», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Всего с 1 февраля по 13 июля первым компонентом вакцинировано 615 661 человек. За прошедшие сутки вакцинировано: 15 257 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 91 263 человек.

В городе функционирует 212 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 308 прививочных бригад из 1 260 человек.



