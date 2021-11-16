В Алматы за сутки вакцинировано 3,4 тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за сутки вакцинировано от коронавируса 3 456 человек. Об этом сообщили в городском управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 ноября вакцинировано 3 456 алматинцев. За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1 856 человек, оба компонента получили 1 600 человек. Всего за весь период с 01.02.2021 по 15.11.2021 г. вакцинировано первым компонентом 1 011 781 человека, вторым компонентом 951 261 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 121 595 человек», - сообщили в УОЗ Алматы.

В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.

К слову за 15 ноября зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 111 случаев с симптомами и три без симптомов. Выписано всего – 157, поступило – 72. Итого в инфекционных стационарах (1 774 коек) физически находится 748 человек (18 детей). В отделениях реанимации всего - 81. На ИВЛ – 14, на неинвазивной ИВЛ – 40, High flow занято – 18 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1 265 пациента, симптомами – 1 204, с легкой и средней степенью, без симптомов – 61.