В Алматы за сутки вакцинировано 2,6 тысячи человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за сутки вакцинировано от коронавируса 2695 человек. Об этом сообщили в городском управлении общественного здоровья Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1378 человек, вторым компонентом - 1317 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 года по 3 февраля 2022 года вакцинировано​ первым компонентом 1 115 403 человека, вторым компонентом 1 056 579 человек. Из общего количества привитых 124 179 человек - старше 60 лет», - проинформировали в управлении общественного здоровья города.

Кроме того, ревакцинацию получили 176 638 горожан.

За 4 февраля текущего года в мегаполисе зарегистрировано 1602 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 1485 случаев с симптомами и 117 без симптомов.

«Выписано всего 158, поступило - 75. Итого в инфекционных стационарах (3 310 коек) физически находится 1 442 человека (96 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 93 пациента. На ИВЛ - 18, на неинвазивной ИВЛ - 31, High flow занято - 22 аппарата», - сообщили в УОЗ.