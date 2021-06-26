В Алматы за сутки вакцинировались более 10 тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 25 июня зарегистрировано 217 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 186 случаев с симптомами и 31 без симптомов. Выписано всего – 66, поступило – 75. Итого в инфекционных стационарах (1 730 коек) физически находится 634 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 47. На ИВЛ – 14, на неинвазивной ИВЛ – 18, High flow занято – 17 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1117 пациента, с симптомами – 940, с легкой и средней степенью, без симптомов – 177 человек», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья Алматы.

С 1 февраля по 25 июня вакцинировано – 413 703 человек. За прошедшие сутки вакцинировано: 10 725 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 65 077 человек.

В городе функционируют 208 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 307 прививочных бригад из 1 256 человек.

Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 51 847 доз первого компонента, 105 279 доз второго компонента.