В Алматы за сутки провакцинировано свыше семи тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 23 июня зарегистрировано 186 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 166 случаев с симптомами и 20 без симптомов. Выписано всего – 73 человека, поступило – 80. Итого в инфекционных стационарах (1 730 коек) физически находится 624 человек. В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 51. На ИВЛ – 13, на неинвазивной ИВЛ – 19, High flow занято – 16 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 950 пациента, с симптомами – 790 с легкой и средней степенью, без симптомов – 160», - сообщили в управлении общественного здоровья.

Всего за весь период с 1 февраля по 23 июня вакцинировано – 393 529 человек. За прошедшие сутки вакцинировано: 7 307 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 53 623 человека.

В городе функционируют 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 304 прививочные бригады из 1 257 человек.

Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 65 021 доза первого компонента, 95 682 доз второго компонента.