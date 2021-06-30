В Алматы за сутки провакцинировано свыше 12 тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы прокомментировали ситуацию с коронавирусом в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 29 июня зарегистрировано 253 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 208 случаев с симптомами и 45 без симптомов. Выписано 78, поступило 84. Итого в инфекционных стационарах (1 730 коек) находятся 663 человека (47 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 54. На ИВЛ – 9, на неинвазивной ИВЛ – 27, High flow занято 16 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1357 пациентов, с симптомами – 1145 с легкой и средней степенью, без симптомов – 212», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Всего за весь период с 1 февраля по 29 июня вакцинировано 451 205 человек. За прошедшие сутки вакцинировано 12 275 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 76 660 человек.

В городе функционирует 208 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 307 прививочных бригад из 1 256 человек.

Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет 54 680 доз первого компонента, 109 491 доза второго компонента.