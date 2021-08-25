+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 30 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы за сутки обоими компонентами провакцинировано 10 тысяч человек

25 Августа 2021 10:25
Поделиться:
В Алматы за сутки обоими компонентами провакцинировано 10 тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».За 24 августа зарегистрировано 1 590 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1515 случаев с симптомами и 75 без симптомов.

Новости по теме
В субботу разрешена работа общественного транспорта - МВК
«Қыз ұзату» проводили астанчане в карантин Новый генконсул ФРГ вступил в должность в Алматы Выбрали вакцинацию: 97% коллектива столичного строймага привились от коронавируса

«Выписано всего – 676, поступило – 667. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 6 021 человек (169 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 467. На ИВЛ – 35, на неинвазивной ИВЛ – 188, High flow занято – 223 аппаратов», - сообщили в управлении.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 12 868 пациента, симптомами – 12 369 с легкой и средней степенью, без симптомов – 499.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 3 585 человек, вторым компонентом – 7 729 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 24 августа вакцинировано первым компонентом 849 542 человека, вторым компонентом 691 848 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 110 236 человек.



Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Новости по теме
В субботу разрешена работа общественного транспорта - МВК
«Қыз ұзату» проводили астанчане в карантин
Новый генконсул ФРГ вступил в должность в Алматы
Выбрали вакцинацию: 97% коллектива столичного строймага привились от коронавируса
Популярное
1 Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
2 Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
3 Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
4 Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами
5 Манипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2
6 Двадцать нарушений карантина выявили в ресторанах и кафе за сутки в Алматы
Читайте также
Новый генконсул ФРГ вступил в должность в Алматы
Карантин ослабят в Казахстане
Какой документ освобождает от вакцинации против коронавируса
Токтар Аубакиров госпитализирован с коронавирусом
Какие показания к медотводу существуют при вакцинации против COVID-19
Какие регионы лидируют по количеству людей с медотводами
Манипуляция: ПЦР-тесты бесполезны для определения вируса SARS-CoV-2
Двадцать нарушений карантина выявили в ресторанах и кафе за сутки в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив