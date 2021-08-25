В Алматы за сутки обоими компонентами провакцинировано 10 тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».За 24 августа зарегистрировано 1 590 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1515 случаев с симптомами и 75 без симптомов.

«Выписано всего – 676, поступило – 667. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 6 021 человек (169 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 467. На ИВЛ – 35, на неинвазивной ИВЛ – 188, High flow занято – 223 аппаратов», - сообщили в управлении.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 12 868 пациента, симптомами – 12 369 с легкой и средней степенью, без симптомов – 499.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 3 585 человек, вторым компонентом – 7 729 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 24 августа вакцинировано первым компонентом 849 542 человека, вторым компонентом 691 848 человек.

Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 110 236 человек.



