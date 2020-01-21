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В Алматы за неоплату парковки ошибочно оштрафовали более 280 инвалидов

21 Января 2020 21:47
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В Алматы за неоплату парковки ошибочно оштрафовали более 280 инвалидов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы после вмешательства прокуратуры прекратили административное производство в отношении инвалидов за неоплату парковки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Прокуратурой Жетысуского района Алматы изучена законность административных производств по статье 597 КоАП РК (уклонение от уплаты за парковку в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами) .

«Установлено, что в 2019 году по данной статье к административной ответственности привлечено 287 инвалидов I и II группы. Между тем, согласно п. 38 Правил организации платных автостоянок г. Алматы (утверждены постановлением акимата города Алматы за № 4/975 от 14.11.2011г.) , инвалиды I и II группы пользуются бесплатными стояночными местами на платных коммунальных автостоянках на основании соответствующего подтверждающего документа», - напомнили в надзорном ведомстве.

По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора управление административной полиции Алматы прекратило производства по делам об административных правонарушениях в отношении водителей с инвалидностью, внеся корректировку в базу данных АИС БДД.





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Ключевые слова: Алматы, Транспорт,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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