В Алматы за год более 14 тысяч онкопациентов получили стационарное лечение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе количество пролеченных онкопациентов увеличилось на 1733 по сравнению с 2019 годом. За прошлый год эта цифра составила 14 546 пациентов, тогда как в 2019 году было пролечено 12813 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК Алматы.

«Хирургами Алматинского онкологического центра еженедельно выполняются по 45-55 операций. Так, за прошедший год проведено 2514 операций. Среди них торакальные операции, абдоминальные, онкоурология и операции при опухолях головы и шеи, 40% из них составляют малоинвазивные операции, то есть лапароскопическим путем» - рассказывает заведующий хирургией Нурлан Балтаев.

На сегодня алматинские специалисты не только делают операции по удалению опухоли, но и проводят пластическое устранение анатомических дефектов. Так, например в прошлом году на операционном столе провели сложную операцию больному с диагнозом «Рак корня языка» с пластическим устранением анатомических дефектов. Операция длилась долгих 7 часов под бинокулярной оптикой. За это время врачами было удалена опухоль вместе с кожей, размер которой составлял 20 см. Операция прошла успешно, и пациент в настоящий момент может не только говорить, но и употреблять пищу самостоятельно.