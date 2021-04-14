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    11:13, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    В Алматы за 13 апреля провакцинировано свыше 10 тысяч человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за 13 апреля провакцинировано свыше 10 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 13 апреля зарегистрировано 612 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 540 случаев с симптомами и 72 без симптомов. Выписано всего 353 человека, поступило 355. Итого в инфекционных стационарах (6 100 коек) физически находятся 3 649 человек (в том числе 99 детей), взрослые - 728 в тяжелом, 2 921 средней степени тяжести. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 219 человек, на ИВЛ – 32, на неинвазивной ИВЛ – 88, High flow занято - 79 аппаратов», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья.

    На амбулаторном наблюдении мобильных бригад ПМСП и Центра телемедицины находится 6 132 пациента, с симптомами – 5 196 с легкой и средней степенью тяжести, без симптомов – 936.

    За 13 апреля вакцинировано – 10 645 человек. Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 78 395 доз.

    Всего по городу за период с 1 февраля по 12 апреля провакцинировано — 97 145 человек.

    На сегодняшний день функционирует – 201 пункт, в полном режиме работают 402 прививочных бригады в количестве 1 809 человек.

    С 13 апреля начал работать пункт вакцинации в Музее искусств им. А.Кастеева (улица Сатпаева). Время работы с 8 утра до 20:00.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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