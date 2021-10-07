В Алматы выстроена эффективная модель противодействия КВИ - акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С прошлого года в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в Алматы были полностью пересмотрены подходы в сфере здравоохранения. Об этом на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал заместитель акима мегаполиса Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам замакима Алматы, в городе была изменена роль скорой помощи как единственного «горлышка» для госпитализации, произведены изменения в работе инфекционных стационаров в три эшелона для управления койко-местами, исходя из степени тяжести зараженных и темпов эпидемии в городе.

«В Алматы также перестроена работа ПМСП, где созданы 364 мобильные бригады и усилен потенциал участковых врачей. Поликлиникам было передано дополнительно 70 машин. Выстроен контроль за лечением пациентов на дому через созданный в прошлом году Центр телемедицины», - рассказал Е. Бабакумаров.

Замакима отметил, что для борьбы с летальностью в Алматы действует единая реанимационная группа во главе с главным внештатным реаниматологом города, которая курирует работу всех реанимаций города.

Помимо этого, в городе централизована сеть 28 ПЦР-лабораторий с суточной мощностью до 16 000 исследований (и возможностями наращивания до 27 тыс.), действуют 14 ИФА-лабораторий. Также в Алматы создана общегородская сеть из 28 КТ-центров.

Кроме того, средства направлены на создание резерва лекарственных средств и СИЗов, оплату труда привлекаемых специалистов для организации массовой вакцинации, выплату надбавок медработникам за участие в противоэпидемических мероприятиях с COVID-19, функционирование Центра анестезиологии и реаниматологии и так далее.