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    13:18, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Алматы выстроена эффективная модель противодействия КВИ - акимат

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С прошлого года в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в Алматы были полностью пересмотрены подходы в сфере здравоохранения. Об этом на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал заместитель акима мегаполиса Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам замакима Алматы, в городе была изменена роль скорой помощи как единственного «горлышка» для госпитализации, произведены изменения в работе инфекционных стационаров в три эшелона для управления койко-местами, исходя из степени тяжести зараженных и темпов эпидемии в городе.

    «В Алматы также перестроена работа ПМСП, где созданы 364 мобильные бригады и усилен потенциал участковых врачей. Поликлиникам было передано дополнительно 70 машин. Выстроен контроль за лечением пациентов на дому через созданный в прошлом году Центр телемедицины», - рассказал Е. Бабакумаров.

    Замакима отметил, что для борьбы с летальностью в Алматы действует единая реанимационная группа во главе с главным внештатным реаниматологом города, которая курирует работу всех реанимаций города.

    Помимо этого, в городе централизована сеть 28 ПЦР-лабораторий с суточной мощностью до 16 000 исследований (и возможностями наращивания до 27 тыс.), действуют 14 ИФА-лабораторий. Также в Алматы создана общегородская сеть из 28 КТ-центров.

    Кроме того, средства направлены на создание резерва лекарственных средств и СИЗов, оплату труда привлекаемых специалистов для организации массовой вакцинации, выплату надбавок медработникам за участие в противоэпидемических мероприятиях с COVID-19, функционирование Центра анестезиологии и реаниматологии и так далее.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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