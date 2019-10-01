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вчера 15:33
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В Алматы выделят 70 млн тенге на разработку ПСД для системы раннего оповещения о землетрясениях
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Под председательством первого заместителя акима Алматы Ерлана Кожагапанова прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Алматы.
«Рассмотрев вопросы сейсмической и пожарной безопасности, акиматом города принято решение - выделить средства в размере 70 млн тенге на разработку проектно-сметной документации для системы раннего оповещения о землетрясениях. Установить в домах малообеспеченных и многодетных семей датчики угарного газа, провести работы по ремонту трещин в печах, очистке дымоходов и приведению электричества в соответствующее состояние в домах незащищенных слоев населения», - говорится на странице ДЧС в Facebook .
Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе встречи с японским экспертом обсудил вопросы установки системы раннего оповещения о землетрясениях.
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