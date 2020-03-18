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вчера 21:40
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вчера 21:29
В Алматы выделят 47 млрд. тенге для субсидирования автобусных перевозок
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По информации Союза автотранспортников Казахстана, входящего в состав Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS», маслихат Алматы принял решение о выделении субсидирования автобусных перевозок на социально значимых маршрутах на 2020 год в объёме 47 млрд. тенге при тарифе 175 тенге на 3 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».
Союз автотранспортников Казахстана провел большую работу с маслихатом города Алматы для принятия решения о выделении субсидий. В настоящее время ведется работа по выделению субсидий для автобусных перевозок с местными исполнительными органами Караганды, Шымкента, Уральска и Актобе.
Напомним, на расширенном заседании Правительства 24 января текущего года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил в течение двух месяцев навести порядок в сфере городских пассажирских перевозок.
В С оюз транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS « входит около 570 транспортно-логистических компаний и Ассоциаций Республики Казахстан. Среди них шесть национальных компаний - АО «НК «Қазақстан темір жолы», РГП «Казаэронавигация», АО «Казпочта», АО «Эйр Астана», АО «НК «Актауский международный морской торговый порт», АО «НК «КазАвтоЖол», 7 отраслевых Ассоциаций - Ассоциация национальных экспедиторов Казахстана, Казахстанская Ассоциация перевозчиков и операторов вагонов/контейнеров и др.
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