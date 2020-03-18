+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 12 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматы выделят 47 млрд. тенге для субсидирования автобусных перевозок

18 Марта 2020 09:49
Поделиться:
В Алматы выделят 47 млрд. тенге для субсидирования автобусных перевозок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По информации Союза автотранспортников Казахстана, входящего в состав Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS», маслихат Алматы принял решение о выделении субсидирования автобусных перевозок на социально значимых маршрутах на 2020 год в объёме 47 млрд. тенге при тарифе 175 тенге на 3 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS».

Новости по теме
Патрульная машина и автобус столкнулись в Петропавловске
Коронавирус: сколько раз в день обрабатывается общественный транспорт в Нур-Султане Автобусы дезинфицируют в целях профилактики в Семее Бесплатный проезд в общественном транспорте столицы: что необходимо знать детям и родителям

Союз автотранспортников Казахстана провел большую работу с маслихатом города Алматы для принятия решения о выделении субсидий. В настоящее время ведется работа по выделению субсидий для автобусных перевозок с местными исполнительными органами Караганды, Шымкента, Уральска и Актобе.

Напомним, на расширенном заседании Правительства 24 января текущего года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил в течение двух месяцев навести порядок в сфере городских пассажирских перевозок.

В С оюз транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS « входит около 570 транспортно-логистических компаний и Ассоциаций Республики Казахстан. Среди них шесть национальных компаний - АО «НК «Қазақстан темір жолы», РГП «Казаэронавигация», АО «Казпочта», АО «Эйр Астана», АО «НК «Актауский международный морской торговый порт», АО «НК «КазАвтоЖол», 7 отраслевых Ассоциаций - Ассоциация национальных экспедиторов Казахстана, Казахстанская Ассоциация перевозчиков и операторов вагонов/контейнеров и др.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Акимат, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив