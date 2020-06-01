В Алматы выдали первый номер на авто из Армении

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском спецЦОНе выдали первый регистрационный номер на авто из Армении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым в истории Казахстана автолюбителем, который официально зарегистрировал свой транспорт, ввезенный из Армении, стал 47-летний алматинец Хосров Гасанов.

«Свою автомашину марки Hyundai Grand Starex я привез из Республики Армения в ноябре 2019 года. С тех пор ни дня не было, чтобы я не думал о том, как узаконить ее пребывание в нашей стране: сплошные волнения, переживания, ездить спокойно не мог. Спасибо государству, пошли нам навстречу. Сегодня пришел, буквально за 15 минут мне мою машину оформили, заплатил госпошлину – 11 тысяч 946 тенге. И теперь могу спокойно на законных основаниях передвигаться. Спасибо еще раз нашему государству», - рассказал Хосров Гасанов.

Напомним, что в соответствии с поручением Главы государства принято Постановление Правительства («О некоторых вопросах ввоза в Казахстан и эксплуатации гражданами Казахстана отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Армении»), позволяющее нашим гражданам зарегистрировать автомобили, которые ввезены из Армении до 1 февраля 2020 года.

«Правительством принято решение о постановке на учет автомобилей, ввезенных нашими гражданами из Армении до 1 февраля. Во-вторых, о проведении регистрации в период с 1 июня по 1 сентября этого года. В-третьих, регистрации подлежат только автомобили с левосторонним расположением органов управления. В-четвертых, принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию 695 тенге, пошлина за техпаспорт 3 тысячи 473 тенге и пошлина за госномер 7 тысяч 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 тысяч 946 тенге. К регистрации не допускаются транспортные средства, ввезенные в Республику Казахстан после 1 февраля 2020 года. Кроме того, регистрация не может быть осуществлена на лиц, не указанных в качестве владельца в регистрационных документах, которые были выданы уполномоченным органом Республики Армения», - сообщил начальник управления административной полиции ДП города Алматы Жандос Мураталиев.