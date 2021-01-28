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    10:23, 28 Январь 2021 | GMT +6

    В Алматы вводится запрет на работу ТРЦ по выходным

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу предусматривается ограничение деятельности ТРЦ, торговых домов и торговых сетей с 10:00 до 20:00 часов в будние дни. Также установлен запрет деятельности в субботние и воскресные дни.

    Также ограничивается работа объектов общественного питания и фудкортов, размещенных в ТРЦ и ТД, только на вынос и на доставку за пределы торгово-развлекательных центров и торговых домов с ограничением по времени с 7:00 до 20:00 часов.

    Ограничивается работа саун, СПА-центров, бассейнов с 8 утра до 21 часов с запретом в субботние и воскресные дни.

    Также в постановлении говорится о том, чтобы обязать руководителей и владельцев объектов торговли (ТРЦ, ТД, рынков) площадью свыше 1 тысячи кв. м и общественного транспорта сформировать санитарные патрули для постоянного контроля соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима на своих объектах.

    Постановление вступает в силу 1 февраля.


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