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В Алматы встретили икону - подарок Патриарха Кирилла по случаю 30-летия Независимости Казахстана

26 Декабря 2021 14:42
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В Алматы встретили икону - подарок Патриарха Кирилла по случаю 30-летия Независимости Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Вознесенском кафедральном соборе состоялась встреча иконы «Нерукотворный Образ Господа Иисуса Христа». Новая икона – дар казахстанцам Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 30-летия независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство АПН.

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В дарственной грамоте говорится: « Икона « Нерукотворный образ Господа Иисуса Христа», выполненная талантливыми живописцами и украшенная известными московскими ювелирами, преподается в благословение Вознесенскому кафедральному собору Алма-Аты, для молитвенного поклонения и духовного укрепления казахстанцев.

С теплотой вспоминаю мое посещение Южной столицы в 2010 году и совершение Божественной Литургии в стенах Вознесенского кафедрального собора в Навечерие Крещения Господня.

Пусть Всемогущий Бог хранит этот прекрасный храм до скончания века и по великой Своей милости принимает молитвы всех, кто приходит под его священные своды «.

Прямая трансляция внесения иконы в Вознесенский собор состоялась на канале «Прямые трансляции ПЦК».

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за этот дар и сказал: « Сегодня, когда мир сотрясают последствия губительной эпидемии, политические и экономические кризисы, когда ежедневно мы слышим информацию о провокациях экстремистов и террористической угрозе, важно твердо сохранять веру в Бога, в Его мудрый и благой Промысл о нас. Прикосновение к святыням, молитвы перед иконами Господа Иисуса Христа, Богородицы, угодников Божиих помогают нам осознать тот факт, что мы не одиноки перед лицом зла в этом мире, что, несмотря на грехи и слабости, мы по-прежнему любимы Богом, мы Его дети «.

Икону выполнил заслуженный художник Российской Федерации С.Н. Соколов. Она украшена окладом, который известный ювелир А.И. Анискин изготовил в художественной мастерской им. Александра Невского в Москве. Новую икону отличает высокое качество исполнения, профессиональная работа живописцев и ювелиров.

Патриарший дар будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, отметившем историческую дату – 25-летие возвращения Русской Православной Церкви личным указом Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



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#Алматы   #Религия   #Россия   #Общество   #30 лет Независимости   #Международная деятельность РК  
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