В Алматы все здания государственных органов находятся под контролем - МВД РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антитеррористическая операция в Алматы еще продолжается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В Алматы продолжается зачистка города от террористов. К этому часу освобождены акимат, резиденция Президента, площадь Республики, все здания государственных органов находятся под контролем. Напомним, ранее в Алматы вооруженными людьми были захвачены и частично разгромлены здания госорганов, финансовых организаций, телекомпаний, объектов торговли.

6 января днем преступные группировки напали на один из полицейских участков, но правоохранителям города удалось отстоять здание. Об этом рассказала официальный представитель департамента полиции гАлматы Салтанат Азирбек. «Было отражено нападение на административное здание управления полиции Алмалинского района, расположенное по улице Карасай батыра. Нападавшие были ликвидированы», - сказала официальный представитель ДП города.

Напомним, в ночь на 5 января активизировались экстремистские группировки. «В результате их противоправных действий сожжено свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машины, бригад «скорой помощи», пожарных автомашин. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, около 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков», - проинформировал комендант города Алматы начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов.

Отметим , в Алматы начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.

В Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.

Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.