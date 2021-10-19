В Алматы вручили международную премию Торегельды Шарманова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась торжественная церемония вручения Международной премии Шарманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев принял участие в собрании Попечительского совета Фонда Т. Шарманова, в ходе которого отмечены заслуги зарубежных и казахстанских ученых, внесших весомый вклад в развитие здравоохранения.

Поздравив профессора Торегельды Шарманова с днем рождения, аким Алматы Б. Сагинтаев отметил его огромный вклад в становление и развитие отечественной системы здравоохранения.

Б. Сагинтаев поблагодарил медицинских работников, которые принимают участие в борьбе с пандемией коронавируса.

16 февраля 2021 года в Казахстане был создан Международный фонд Т. Шарманова, деятельность которого направлена на развитие идеи всеобщего права на здоровье. В рамках деятельности Фонда состоялось торжественное вручение премий лауреатам Международной премии Шарманова. Их удостоены зарубежные ученые Дэвид Бишай и Майка Шлайфф из университета Джонса Хопкинса за вклад в развитие первичной медико-санитарной помощи, а также казахстанские врачи Бахыт Кошерова и Амангуль Дуйсенова - инфекционисты, разработчики протокола диагностики и лечения COVID-19.

Миссией Международного фонда Т. Шарманова является поддержка проектов молодых и перспективных ученых в области здравоохранения и здорового питания. Кроме того, фонд планирует предоставлять гранты на стажировку специалистов в мировых академических центрах, занимающихся диетологией.

Торегельды Шарманов – один из крупных организаторов медицины в стране, основатель школы нутрициологов в Казахстане и республиках Центральной Азии. Он внес огромный вклад в мировое и казахстанское здравоохранение, инициировав проведение в 1978 году в Алматы Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи под эгидой ВОЗ и ЮНИСЕФ. По итогам конференции была принята Алма-Атинская Декларация – один из основополагающих документов в мировом здравоохранении, в котором была впервые изложена концепция организации национальной системы первичной медико-санитарной помощи.