В Алматы временно ограничат проезд по улице Черепанова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 26 по 30 июня в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Черепанова от улицы Сулейменова до улицы Пришвина, передает МИА «Казинформ».

Движение по названной улице будет перекрыто в обе стороны. Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения текущих плановых работ на магистральном трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного уличного сегмента.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.